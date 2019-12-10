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Nike создала кроссовки с технологией блокчейна

Компания Nike создала революционные кроссовки, которые получат уникальный способ идентификации. Он связан с технологией блокчейна и позволяет установить настоящего владельца конкретной обуви.
Nike создала кроссовки с технологией блокчейна

Каждая пара кроссовок от Nike получит уникальную криптовалюту, поэтому подделать эти данные будет невозможно. Все подобные товары получат всего лишь 1 токен, так как в данном случае он используется для идентификации владельца, а не как средство накопления. Эти сведения станут заполняться при покупке, а затем их можно будет поменять при перепродаже пары обуви. Для этого производитель предлагает использовать специальное мобильное приложение.

Примечательно, что вся эта информация будет храниться в сети блокчена в разделенном виде, поэтому подделать ее не представится возможным. Такой необычный способ идентификации владельца кроссовок Nike придется кстати при продаже дорогих моделей и уникальных экземпляров. Кроме того, это поможет при организации аукционов и других подобных мероприятий, ведь покупатель получит возможность установить подлинно всех владельцев данной пары обуви и понять, что его не пытаются обмануть.

В настоящий момент Nike пока лишь работает над подобными кроссовками, поэтому неизвестно, когда они появятся в продажи, и за какую сумму их можно будет приобрести. Эксперты считают, вскоре по подобному пути пойдет вся индустрия премиальной одежды и аксессуаров.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:21

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