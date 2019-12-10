АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые тестируют интеллектуальную систему наушников для предотвращения несчастных случаев на…
EUR 70.50 USD 63.72
Курс валют на 10.12.2019

Светлана Ходченкова рассказала, что иностранные мужчины ценят в русских женщинах

Актриса Светлана Ходченкова рассказала, что иностранцы ценят в русских женщинах. Звезда раскрыла секрет похудения и поговорила о мужчинах.

По мнению Светланы Ходченковой, зарубежным фильмам сейчас нужны русские актеры, которые хорошо говорят на английском. Звезда подошла благодаря тому, что является блондинкой с голубыми глазами. По словам знаменитости, иностранцы уверены, русские любят по-другому, не торгуются, и у них нет полутонов. Актриса считает, именно это сейчас необходимо зарубежной публике. Россиянки гораздо спокойнее, они более интересны зрителю, поскольку отличаются от того, что ему показывали ранее.

В своей личной жизни Ходченкова выбирает партнеров-соотечественников, поскольку с ними у нее нет языкового барьера. При этом звезде нравятся такие типажи, как Джейсон Стэтхэм и Дэниел Крейг.

Актриса призналась в любви к красивым телам и лицам, а также заявила, что всем необходимо ухаживать за собой, ведь это является половиной успеха. За время работы в фильме “Шпион, выйди вон” она сильно похудела, что отразилось на ее личности. В частности, Ходченковой кажется, она стала “острее”, но не нервознее, и это полезно для нее, как для актрисы, очень полезно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Просмотреть все новости