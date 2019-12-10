Светлана Ходченкова рассказала, что иностранные мужчины ценят в русских женщинах

По мнению Светланы Ходченковой, зарубежным фильмам сейчас нужны русские актеры, которые хорошо говорят на английском. Звезда подошла благодаря тому, что является блондинкой с голубыми глазами. По словам знаменитости, иностранцы уверены, русские любят по-другому, не торгуются, и у них нет полутонов. Актриса считает, именно это сейчас необходимо зарубежной публике. Россиянки гораздо спокойнее, они более интересны зрителю, поскольку отличаются от того, что ему показывали ранее.В своей личной жизни Ходченкова выбирает партнеров-соотечественников, поскольку с ними у нее нет языкового барьера. При этом звезде нравятся такие типажи, как Джейсон Стэтхэм и Дэниел Крейг.Актриса призналась в любви к красивым телам и лицам, а также заявила, что всем необходимо ухаживать за собой, ведь это является половиной успеха. За время работы в фильме “Шпион, выйди вон” она сильно похудела, что отразилось на ее личности. В частности, Ходченковой кажется, она стала “острее”, но не нервознее, и это полезно для нее, как для актрисы, очень полезно.