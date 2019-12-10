Андрей Григорьев-Апполонов в женском наряде высказался о своей сексуальной ориентации

После развода Андрей Григорьев-Апполонов принял решение стать продюсером бойс-бенда #AppolonovGang, состоящего из его родственников. Например, вокалист Сергей Григорьев-Апполонов приходится артисту племянником, а второй участник группы, Андрей, является мужем его родной сестры Юлии. Недавно участник группы #AppolonovGang Андрей Григорьев-Апполонов выложил видео, где вместе с племянником поёт и танцует. При этом оба артиста облачены в женские платья.«Нас почему-то сравнивают с группой Тату, но, мы не такие. Мы вдохновляемся театром народной песни и костюма... и домом Моды города Сочи образца 1989 года», – заявляют вокалисты. Отсылку к Сочи Григорьев-Апполонов сделал специально, чтобы напомнить о модном показе, где он и Андрей Бартенев сфотографированы тоже в женских нарядах.«Если что, то я не гей», – сообщил родственник Рыжего. Однако подписчики в соцсетях разделились во мнении, принявшись подшучивать над звездой.