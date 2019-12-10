Названы 3 лучших смартфона года по версии премии PhoneArena 2019 Awards





Первое место было присуждено iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Оба этих «яблочных» смартфона оказались отличными устройствами, сочетающими в себе фирменный дизайн Apple и выдающиеся технические характеристики. Отдельно стоит отметить увеличение автономной работы, выделяющийся внешний вид и наиболее универсальную основную камеру в 2019 году.Вторая строчка на премии PhoneArena 2019 Awards досталась Samsung Galaxy Note 10+. Устройство похвастается запоминающимся дизайном, дисплеем высокого качества, большими объемами встроенной памяти, а также скоростью работы и высококачественными динамиками. Последние удивили даже самых требовательных критиков в сфере прослушивания музыки.Третье место эксперты присудили OnePlus 7. Этот смартфон отличается от остальных в первую очередь бюджетной ценой, однако он по-прежнему обладает выдающимися характеристиками. Устройство имеет качественный дисплей с частотой обновления 90 Гц, отличную основную камеру и высокую продолжительность автономной работы. На этой строчке модель оказалась из-за соотношения цены и качества.