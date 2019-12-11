В России могут ввести денежную плату за утилизацию электроники





Согласно сообщению замглавы Минпромторга Олега Бочарова, производители электроники будут платить наряду с таможенными пошлинами. Однако если экран от определенного бренда установлен в отечественном аппарате, то компания будет получать возмещение с данного сбора. Такие нововведения предполагается ввести, чтобы зарубежные производители не имели возможности устранить российский рынок. Подобные пошлины введены по отношению к автомобилям в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО.На данный момент чиновники уточняют список составляющих, которые не могут быть локализованы в России и могут принести вред рынку страны.