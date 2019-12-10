Рэпер L’One потребовал у Black Star отчет о расходах





Недавно репер подал иск в Мещанский суд, в документе он требует предоставить все отчёты, которые относятся к тратам лейбла Тимати. Сергей Жорин, адвокат группы Black Star, сообщил, что L’One обратился с требованием выплатить принесённые ему убытки, которые он оценил в 146 миллионов рублей. Леван Горозия уверен, далеко не все заработанные им деньги были вложены в развитие его проекта.Сергей Жорин добавил, на самом деле репер знает, куда тратились средства. Все расходы были согласованы с L’One, а подтверждением этому послужат документы с подписями исполнителя. Black Star не собирается скрываться, а, наоборот, намерен предоставит все отчёты и квитанции о потраченных деньгах.