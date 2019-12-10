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В США пассажирку авиакомпании United Airlines в самолете искусал скорпион

Недавно стало известно, что в США пассажирка самолета компании по авиаперевозкам United Airlines была несколько раз укушена скорпионом. Как существу удалось пробраться на борт лайнера, до сих пор не понятно.

Происшествие случилось на рейсе из Сан-Франциско (штат Калифорния) в Атланту (штат Джорджия). Со слов женщины, во время полета она ощутила жжение в ноге, и, когда неприятные чувства усилились, приняла решение пойти в туалет, с целью убедиться, что всё в порядке. Однако в штанине брюк американка обнаружила живого скорпиона, который упал на пол и стал активно бегать, пока не был пойман бортпроводниками.

Экипаж немедленно связался с медицинскими сотрудниками и получил квалифицированную консультацию. Женщине оказали первую медицинскую помощь. После того как авиалайнер совершил посадку, было принято отправить потерпевшую в местную больницу.
До сих невозможно понять, как скорпиону удалось оказаться на борту авиалайнера. Сторона, представляющая авиакомпанию United Airlines, постоянно находится на связи с пострадавшей туристкой.

На самом деле, данная история не единственная в United Airlines. Известно, что 2017 году пассажир самолета был покусан скорпионом во время совершения рейса из американского Хьюстона в канадский Калгари.

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В мире / Происшествия
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:02

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