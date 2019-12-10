В США пассажирку авиакомпании United Airlines в самолете искусал скорпион





Происшествие случилось на рейсе из Сан-Франциско (штат Калифорния) в Атланту (штат Джорджия). Со слов женщины, во время полета она ощутила жжение в ноге, и, когда неприятные чувства усилились, приняла решение пойти в туалет, с целью убедиться, что всё в порядке. Однако в штанине брюк американка обнаружила живого скорпиона, который упал на пол и стал активно бегать, пока не был пойман бортпроводниками.Экипаж немедленно связался с медицинскими сотрудниками и получил квалифицированную консультацию. Женщине оказали первую медицинскую помощь. После того как авиалайнер совершил посадку, было принято отправить потерпевшую в местную больницу.До сих невозможно понять, как скорпиону удалось оказаться на борту авиалайнера. Сторона, представляющая авиакомпанию United Airlines, постоянно находится на связи с пострадавшей туристкой.На самом деле, данная история не единственная в United Airlines. Известно, что 2017 году пассажир самолета был покусан скорпионом во время совершения рейса из американского Хьюстона в канадский Калгари.