Марат Башаров начал замечать у себя экстрасенсорные способности





Долгие годы, проведенные в качестве ведущего шоу «Битва экстрасенсов», не прошли для Марата Башарова бесследно. Теперь актер стал более чувствителен к возможностям своего разума, способного давать ответы на многие вопросы. Артист начал замечать у себя экстрасенсорные умения. Иногда при встрече с совершенно незнакомым человеком звезда может рассказать о его прошлом, а также родных и близких. Пока это происходит неосознанно, однако знаменитость уверен, что ему необходимо работать над этими способностями, развивать их.При этом Марат Башаров не собирается использовать экстрасенсорные умения с целью заработка денег. Актер является суеверным и внимательно относится к традициям и предостережениям. Знаменитость не раз убеждался в правдивости приметы - «выходишь на сцену и сразу выздоравливаешь». С ним самим такое происходило не один раз, поэтому он как никто другой знает о подобных ситуациях.Сейчас в личной жизни Марата Башарова началась белая полоса. Артист опять живет вместе с Елизаветой Шевырковой, хотя совсем недавно она развелась с ним. По слухам, причиной тому послужило рукоприкладство кинозвезды. Сейчас пара не хочет говорить о повторном браке, ведь их устраивают и такие отношения.