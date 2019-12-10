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Марат Башаров начал замечать у себя экстрасенсорные способности

Известный российский актер и телеведущий Марат Башаров рассказал о том, что экстрасенсорные способности есть у каждого человека, главное уметь их вовремя разглядеть. Такие скрытые таланты знаменитость начал замечать и у самого себя.

Долгие годы, проведенные в качестве ведущего шоу «Битва экстрасенсов», не прошли для Марата Башарова бесследно. Теперь актер стал более чувствителен к возможностям своего разума, способного давать ответы на многие вопросы. Артист начал замечать у себя экстрасенсорные умения. Иногда при встрече с совершенно незнакомым человеком звезда может рассказать о его прошлом, а также родных и близких. Пока это происходит неосознанно, однако знаменитость уверен, что ему необходимо работать над этими способностями, развивать их.

При этом Марат Башаров не собирается использовать экстрасенсорные умения с целью заработка денег. Актер является суеверным и внимательно относится к традициям и предостережениям. Знаменитость не раз убеждался в правдивости приметы - «выходишь на сцену и сразу выздоравливаешь». С ним самим такое происходило не один раз, поэтому он как никто другой знает о подобных ситуациях.
Марат Башаров начал замечать у себя экстрасенсорные способности

Сейчас в личной жизни Марата Башарова началась белая полоса. Артист опять живет вместе с Елизаветой Шевырковой, хотя совсем недавно она развелась с ним. По слухам, причиной тому послужило рукоприкладство кинозвезды. Сейчас пара не хочет говорить о повторном браке, ведь их устраивают и такие отношения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:46

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