Иван Янковский признался, что “ходит по лезвию ножа” с Кристиной Асмус после выхода фильма “Текст”

По словам Ивана Янковского, он никогда не забудет съемки в фильме “Союз Спасения”, премьера которого состоится 26 декабря. Работа над проектом проходила в походных условиях: на морозе и жаре. Актеры выживали благодаря взаимопомощи, что артист назвал потрясающим приключением и неоценимым опытом в своей жизни. Янковский, как и многие другие, похудел во время съемок летом, поскольку изнывал на 30-градусной жаре, а зимой превращался в живую ледяную статую, поскольку замерзали усы, борода, волосы и одежда. Актер напомнил, декабристам 1825 года было значительно тяжелее, поскольку у них не было термобелья, горячего чая или супа.Иван Янковский считает, они с Кристиной Асмус “ходят по лезвию ножа”, снимаясь в подобных "Тексту"фильмах. Так знаменитость ответил “диванным критикам”, которые поливают грязью его коллегу из-за постельной сцены. Артист уверен, Асмус сыграла мощно, если это породило настолько горячие споры и обсуждения вокруг картины.