Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень





О положительном влиянии кефира, ряженки, молока, сметаны, творога и йогурта на пищеварительную систему человека известно уже давно. Недавно ученые доказали, что эти продукты способны положительно сказывать и на печени. Для этого они на протяжении 2 месяцев давали мышам алкоголь и следили за тем, как это сказывается на их здоровье. После этого начался второй этап эксперимента. Во время него грызунам давали разные кисломолочные продукты, а точнее их отдельные компоненты, это позволяло отследить влияние на состояние конкретных веществ. Оказалось, кефир способен улучшить работу печени, привести ее в здоровое состояние и снизить накопления жировых клеток в ней. Специалисты также установили, что все дело - в группе бактерий под названием Lactobacillus rhamnosus. Именно они имеют такое влияние на данный орган.На основании этого исследования специалисты хотят начать разработку новых препаратов и методов лечения печени от разных болезней, вызванных в том числе и употреблением алкоголя. Это направление может иметь существенную перспективу, так как современные методы лечения данного органа являются недостаточно эффективными.