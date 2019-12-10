Кардиолог Серебрянский заявил, что у Лужкова не было шансов выжить





Недавно появились известия о смерти Юрия Лужкова, его не стало в Мюнхене после проведения врачами сложной операции на сердце. По неподтвержденным данным, бывший градоначальник скончался в результате инфаркта, по поводу чего решил высказаться и Юрий Серебрянский. По словам врача-кардиолога, у политика не было шансов избежать своей участи, если озвученный ему диагноз отвечал действительности. Специалист выразил убежденность, что у Лужкова могла произойти тампонада сердца, что в 100% случаев является смертельным симптомом.Отпевание политика состоится в Германии, а затем его тело доставят в Россию для захоронения. Родственники Лужкова планируют предать его земле на территории Новодевичьего кладбища в Москве - городе, который он в свое время возглавлял.