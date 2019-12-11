«Какой важный и жизненный текст»: Софья Эрнст поделилась фотографией своего школьного сочинения

«Сочинение, написанное девочкой, судя по всему в 1998 году, умилило меня. Это очень важный и жизненный текст. Я писала его, но не помню как, хотя с закрытыми глазами в своей голове могу легко пройтись по лесу. В воспоминаниях всплывает каждая дорожка, каждая морщина на лице деда. Но он умер, и лес, к сожалению, срубили. Я благодарна маме за то, что она смогла сохранить на память это сочинение», — написала Софья.Подписчики Эрнст пришли в восхищение от её слога и подметили, что у неё отлично получилось передать эмоции. «Печально без таких мудрых друзей. Очень интересно написали», «У вас очень светлая и чистая душа. Я желаю вам только счастья», — восторгались подписчики аккаунта актрисы.Жена Константина Эрнста не любит делиться секретами семейной жизни, а на её странице в Instagram чаще можно увидеть фото с премьер и кадры из кинофильмов. Недавно появилась информация, что в семье телевизионного деятеля планируется прибавление. На данный момент у пары уже есть две дочери.