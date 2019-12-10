Лариса Вербицкая посоветовала, как мотивировать себя для походов в спортзал

Хотя Лариса Вербицкая предпочитает спортивные занятия вне помещений, она смогла определить, как заставить себя посещать спортзал. По словам известной телеведущей, в этом помогает позитивный настрой и расторопная программа тренировок. Отличной рекомендацией также может стать повторение про себя полезности упражнений, которые облегчат ежедневную нагрузку на спину среди людей среднего возраста. В первую очередь, нельзя заниматься спортом без желания и личного комфорта. Даже если поднятие тяжестей не является любимым занятием некоторых россиян, альтернативой для них могут стать аэробика, фитнес и утренние пробежки.Сама Вербицкая имеет несколько способов поддерживать свое тело в тонусе. Помимо скандинавской ходьбы, звезда также использует тренажер-лестницу, воздействующую на многие группы мышц. На вопросы фанатов о том, каким образом ей удается заниматься в домашних условиях, знаменитость отвечает, она руководствуется удобностью и необходимостью достижения здорового тела и ума.