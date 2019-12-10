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«Не боюсь быть телкой»: Нино Нинидзе поблагодарила Максима Виторгана за щедрый подарок

Известная актриса Нино Нинидзе поделилась с поклонниками радостной новостью. Артистка показала подарок, полученный от Максима Виторгана, и поблагодарила возлюбленного за красивый букет, кроме того, она отметила, что «не боится быть телкой».
«Не боюсь быть телкой»: Нино Нинидзе поблагодарила Максима Виторгана за щедрый подарок

В «Историях» Нино Нинидзе в Instagram можно найти видео на данную тему. Актриса раскрывает шторы в своем гостиничном номере и показывает, что она обнаружила на столе после возвращения со съемок. Там стоит отправленный ей Максимом Виторганом букет цветов. Артистка призналась, ей крайне приятно получать такие подарки после долгого съемочного дня, когда она приходит с работы совершенно без сил.

Нино Нинидзе заявила, подобное внимание со стороны возлюбленного поднимет настроение любой девушке. Также данную ситуацию артистка прокомментировала такими словами: «Я не боюсь быть телкой».

28-летняя возлюбленная Максима Виторгана относится к себе крайне критично. Нино Нинидзе честно признается, она не знает, повезло ли актеру с ней или нет. Также знаменитость считает, популярность никак не повлияла на ее жизнь и личность. Актриса до сих пор отдает предпочтение простым и удобным нарядам, нередко передвигается на метро и не считает себе звездой, поэтому не требует соответствующего отношение к своей персоне.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:22

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