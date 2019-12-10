Певица Валерия поделилась впечатлениями от концерта перенесшего инсульт Николая Носкова





Среди приглашённых гостей на концерт народного артиста, который состоялся 9 декабря, кроме Валерии и её мужа Иосифа Пригожина были замечены такие звёзды, как Лолита Милявская и Екатерина Стриженова. После мероприятия на своей страничке в Instagram Валерия решила поделиться своими впечатлениями, которые она получила от концерта. Певица акцентирует, что не только ей, но и всем зрителям было сложно сдерживать эмоции, которые вызывало это шоу. Весь концерт звезда провела на грани между слезами и "мурашками".В соцсети Валерия написала:Исполнительница уверена, что возвращение к любимому делу поможет певцу быстрее восстановиться. Валерия искренне радуется, что стала участницей воплощения в жизнь идеи Николая Носкова, хотя ещё даже не могла допустить подобной мысли всего полгода назад.