Эксперты составили ТОП-10 новых бюджетных SUV в России





На мировом уровне наблюдается возрастающая популярность кроссоверов. Для российского покупателя ситуация сложилась иначе: несмотря на перспективность современных внедорожников, их стоимость может отпугнуть потенциального клиента. В новом рейтинге доступных SUV первое место досталось корейскому Hyundai Creta, которую оценили в 1,7 млн рублей. Вторым оказался "француз" Renault Duster, покупка которого обойдется автолюбителям в 1 млн рублей. Тройку лидеров замыкал Kaptur от того же бренда по цене в 1,1 млн рублей.В ТОП-10 также вошли Nissan Terrano, Renault Arkana, Geely Atlas, Haval H6, Suzuki Vitara и Mitsubishi ASX. Их стоимость не превышала ценник в 1,5 млн рублей, отличаясь высоким качеством сборки, мощными двигателями, информационно-развлекательными центрами и широким выбором комплектаций. Стоит отметить, что включенный в список Nissan Juke перестал появляться в каталогах российских автодилеров, поскольку первое поколение скоро заменят передовой моделью.