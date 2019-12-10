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Ученые тестируют интеллектуальную систему наушников для предотвращения несчастных случаев на…
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Ученые тестируют интеллектуальную систему наушников для предотвращения несчастных случаев на дороге

Ученые из Колумбийского университета тестируют интеллектуальную систему наушников, которые смогут оповестить их владельца о приближении автомобиля или другой реальной опасности. Исследователи надеются с помощью устройства сократить количество несчастных случаев на дороге.

Всем известно, что ходить в наушниках на улице не безопасно. Однако многие не могут отказать себе в удовольствии послушать музыку или аудиокнигу во время прогулки. В связи с этим, исследователи разработали интеллектуальную систему, которая сможет предупредить пешеходов о неминуемой угрозе. Информация об этом опубликована на сайте Колумбийского университета.

В наушниках встроены миниатюрные микрофоны. Интеллектуальная система обработки сигналов устанавливает звуки приближающегося транспорта. Если близко появится опасность, система отправит специальный звуковой сигнал в наушники пешехода, чтобы он смог быстро среагировать. Исследовательская группа разрабатывает прототипы и тестирует их в лабораториях, а также на улицах Нью-Йорка.

Разработчики надеются, что новая улучшенная система в будущем поможет уменьшить количество травм и смертности пешеходов.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:35

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