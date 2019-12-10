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«Сбербанк» подключится к системе быстрых платежей в марте 2020 года

Глава «Сбербанка» Герман Греф рассказал о том, когда учреждение подключится к системе быстрых платежей, разработанной ЦБ РФ. По словам руководителя финансовой организации, это произойдет в марте 2020 года.
«Сбербанк» подключится к системе быстрых платежей в марте 2020 года

«Сбербанк» в 2019-м не успел в намеченный период провести подключение к системе быстрых платежей, о чем сообщили представители ЦБ РФ. Сначала был установлен срок 1 сентября. К этой дате все крупнейшие российские банки должны были подключится к данной услуге, однако этого не произошло. Тогда дату перенесли на месяц – на 1 октября, но даже это не помогло.

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что организация не сможет подключиться к системе быстрых платежей даже до конца 2019 года. Завершение подготовительных работ запланировано на середину января, после чего начнутся тесты и проверки. Их продолжительность неизвестна, но они должны закончится до весны. Приблизительный срок запуска – март 2020 года.

При этом Герман Греф заявил, что «Сбербанк» никак не мог выполнить поставленные перед ним требования в срок. Руководитель объяснил, учреждению необходимо было провести большой объем работ по настройке быстрых платежей. При этом было отмечено, что данный госбанк одним из первых начал выступать за внедрение подобной системы, ведь такие услуги, использующие для переводов номера телефонов, предоставлялись организацией уже достаточно давно и пользовались большой популярностью среди клиентов.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:18

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