«Она обязана озорничать!»: Игорь Гуляев разъяснил любовь 70-летней Пугачевой к дерзким мини





Так, например, на концерт в Кремлёвском дворце по случаю своего юбилея Алла Борисовна пришла в коротких шортах и накидке, которая напоминала половину юбки. Наряд был придуман кутюрье Игорем Гуляевым. «Нас познакомил Филипп Киркоров на съемках программы "Фактор А", где в жюри сидела Примадонна. Спустя несколько месяцев Пугачева уже в моем платье появилась на дне рождении Николая Баскова. И, кстати, она сама приобрела его в ЦУМе. Я был счастлив", - признался модельер.Прошло 9 лет, и Аллу Пугачеву уже невозможно представить без смелых нарядов Игоря Гуляева. Как считает дизайнер, певица не может отказать себе в удовольствии носить его творения. "Мы с ней обсуждаем на сколько платье должно быть удобным и комфортным, как она видит будущий образ, – рассказал кутюрье. – Алла Борисовна сама отличный дизайнер и прекрасно разбирается в материалах, крое, потому мне нравится с ней работать. Да, возникают иногда дискуссии, но без этого - никуда".Людям свойственно порицать Примадонну за необычную любовь к шортам и коротким юбкам. Дескать, в её возрасте надо закрывать, а не обнажать тело. Однако дизайнер с этим решительно не согласен: "Недовольны те, кто не имеет понятия о том, что в душе Алла Борисовна - бунтарка. Она обязана озорничать! Ведь именно за это ее и любят".