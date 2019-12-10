«Она обязана озорничать!»: Игорь Гуляев разъяснил любовь 70-летней Пугачевой к дерзким мини
Казалось бы, публика уже должна привыкнуть к появлениям Аллы Пугачёвой в коротких нарядах. Однако каждый раз Примадонна производит фурор, где бы не появилась. Кутюрье Игорь Гуляев объяснил, почему знаменитость предпочитает дерзкие мини.
Так, например, на концерт в Кремлёвском дворце по случаю своего юбилея Алла Борисовна пришла в коротких шортах и накидке, которая напоминала половину юбки. Наряд был придуман кутюрье Игорем Гуляевым. «Нас познакомил Филипп Киркоров на съемках программы "Фактор А", где в жюри сидела Примадонна. Спустя несколько месяцев Пугачева уже в моем платье появилась на дне рождении Николая Баскова. И, кстати, она сама приобрела его в ЦУМе. Я был счастлив", - признался модельер.
Прошло 9 лет, и Аллу Пугачеву уже невозможно представить без смелых нарядов Игоря Гуляева. Как считает дизайнер, певица не может отказать себе в удовольствии носить его творения. "Мы с ней обсуждаем на сколько платье должно быть удобным и комфортным, как она видит будущий образ, – рассказал кутюрье. – Алла Борисовна сама отличный дизайнер и прекрасно разбирается в материалах, крое, потому мне нравится с ней работать. Да, возникают иногда дискуссии, но без этого - никуда".
Людям свойственно порицать Примадонну за необычную любовь к шортам и коротким юбкам. Дескать, в её возрасте надо закрывать, а не обнажать тело. Однако дизайнер с этим решительно не согласен: "Недовольны те, кто не имеет понятия о том, что в душе Алла Борисовна - бунтарка. Она обязана озорничать! Ведь именно за это ее и любят".
Так, например, на концерт в Кремлёвском дворце по случаю своего юбилея Алла Борисовна пришла в коротких шортах и накидке, которая напоминала половину юбки. Наряд был придуман кутюрье Игорем Гуляевым. «Нас познакомил Филипп Киркоров на съемках программы "Фактор А", где в жюри сидела Примадонна. Спустя несколько месяцев Пугачева уже в моем платье появилась на дне рождении Николая Баскова. И, кстати, она сама приобрела его в ЦУМе. Я был счастлив", - признался модельер.
Прошло 9 лет, и Аллу Пугачеву уже невозможно представить без смелых нарядов Игоря Гуляева. Как считает дизайнер, певица не может отказать себе в удовольствии носить его творения. "Мы с ней обсуждаем на сколько платье должно быть удобным и комфортным, как она видит будущий образ, – рассказал кутюрье. – Алла Борисовна сама отличный дизайнер и прекрасно разбирается в материалах, крое, потому мне нравится с ней работать. Да, возникают иногда дискуссии, но без этого - никуда".
Людям свойственно порицать Примадонну за необычную любовь к шортам и коротким юбкам. Дескать, в её возрасте надо закрывать, а не обнажать тело. Однако дизайнер с этим решительно не согласен: "Недовольны те, кто не имеет понятия о том, что в душе Алла Борисовна - бунтарка. Она обязана озорничать! Ведь именно за это ее и любят".