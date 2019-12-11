Apple продлила срок возврата товаров к Новому году
В компании Apple решили ввести другой подход к возврату фирменных смартфонов и других гаджетов. Американский бренд продлил срок, за который товары можно вернуть в магазин, к Новому году.
Apple обновила свой веб-сайт, чтобы представить ежегодную расширенную акцию по возврату гаджетов. За передачу товаров, приобретенных в интернет-магазинах бренда в период с 15 ноября 2019 года по 25 декабря 2019 года, можно получить деньги до 8 января 2020 года. Эти даты относятся к США и нескольким другим странам, но в некоторых регионах периоды будут отличаться. Есть также некоторые гаджеты, которые исключили из политики возврата, вроде подарочных карт Apple и App Store.
Кроме них, за большинство продуктов все-таки можно получить компенсацию, включая iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и другие. Приобретенные устройства можно открыть и использовать до возврата, но впоследствии рекомендуется предоставить их в оригинальной упаковке. При совершении праздничных покупок рекомендуется брать квитанцию в розничных магазинах производителя, чтобы убедиться, что девайс включили в продленный период.
Apple обновила свой веб-сайт, чтобы представить ежегодную расширенную акцию по возврату гаджетов. За передачу товаров, приобретенных в интернет-магазинах бренда в период с 15 ноября 2019 года по 25 декабря 2019 года, можно получить деньги до 8 января 2020 года. Эти даты относятся к США и нескольким другим странам, но в некоторых регионах периоды будут отличаться. Есть также некоторые гаджеты, которые исключили из политики возврата, вроде подарочных карт Apple и App Store.
Кроме них, за большинство продуктов все-таки можно получить компенсацию, включая iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и другие. Приобретенные устройства можно открыть и использовать до возврата, но впоследствии рекомендуется предоставить их в оригинальной упаковке. При совершении праздничных покупок рекомендуется брать квитанцию в розничных магазинах производителя, чтобы убедиться, что девайс включили в продленный период.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 07:30