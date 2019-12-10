В России начинается отзыв 201 автомобиля Jeep Cherokee





Изначально эту информацию сообщил Росстандарт, а затем аналогичную новость опубликовали дилеры Jeep в России и сам производитель. Всего под отзыв попал 201 автомобиль Jeep Cherokee, проданный на рынке РФ с марта 2018 года до настоящего момента. За последнее время сразу несколько владельцев этой модели обратились в сервисные центры с характерной проблемой. Диагностика авто показала, что речь идет о заводской неполадке, требующей решения.В указанных Jeep Cherokee имеются проблемы в электронном блоке управления трансмиссией. Из-за них возможны неполадки во время движения автомобиля, а также нередки случаи, когда система некорректно функционирует при торможении. Представители производителя отмечают, что проблемы имеются исключительно в программном обеспечении, поэтому непосредственной замены отдельных компонентов не потребуется.Сейчас официальные дилеры Jeep в России сообщают владельцам Jeep Cherokee, попадающим под отзыв, о данной ситуации. Всем им необходимо прибыть в указанные даты в сервисные центры бренда для проведения настройки оборудования. Все услуги будут оказаны бесплатно.