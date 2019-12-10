«Кровные» враги ушли в один год»: Ксения Собчак высказалась после смерти Юрия Лужкова





Собчак практически никогда не остается в стороне, если происходят какие-то выдающиеся события и как настоящий профессионал своего дела всегда держит руку на пульсе. Стоит отметить, что и на этот раз известная телеведущая не смогла остаться в стороне и отреагировала на информацию о кончине Юрия Лужкова. Она написала об этом в одном из своих личных аккаунтов. Так, журналистка подчеркнула, что не стало символов эпохи.10 декабря остановилось сердце у бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В числе первых, кто сразу высказал свои соболезнования семье, был и нынешний руководитель Москвы Сергей Собянин, который рассказал о том, что Лужков практически всегда радовался жизни и сделал достаточно немало для жителей столицы, а также тех, кто приезжал с визитами в гости.