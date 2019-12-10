Психологи: Повышенная тревожность может привести к измене





Российские психологи приводят статистику, что около 75% женатых мужчин и 45% женщин в замужестве заводили любовников или любовниц. При этом, в приведенных цифрах существуют погрешности из-за человеческого фактора. После многочисленных исследований эксперты смогли вывести два типа людей, способных изменить партнеру. Одними из них являются неуверенные в себе супруги, ищущие дополнительного внимания, а другими можно назвать индивидов с низкими моральными устоями, которые не рассматривают неверность как порок.В первую очередь, риск измены повышается при высокой тревожности, которая сначала подавляется вредными привычками. В случаях, когда спиртное и запрещенные вещества не предоставляют необходимого избавления от стресса, некоторые мужчины и женщины прибегают к сексуальным отношениям вне брака. Такой метод успокоения люди принимают за новую любовь, которая в скором времени исчезает. Кроме того, отсутствие внимание со стороны возлюбленного тоже может привести к неверности, восполняющей недостаток общения и эмоциональной поддержки.