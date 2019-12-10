Артем Дзюба сыграет самого себя в фильме про футбол

В центре кинокартины - мальчик, страдающий лишним весом. Он мечтает играть в футбол, но не может полноценно себя реализовать в этом виде спорта в связи с не самым лучшим здоровьем. В один момент перед ним является ангел в виде Артема Дзюбы, который убеждает подростка поверить в свои силы и начать играть в футбол лучше всех остальных, не сбросив при этом ни одного килограмма. По словам режиссера Леонида Пляскина, нападающий питерского «Зенита» сыграет важную роль, хоть и небольшую.В текущем сезоне российской Премьер-лиги игрок провел в составе «Зенита» 19 поединков, забив 11 голов. В Лиге чемпионов футболист отметился двумя меткими попаданиями по воротам соперника. Вместе с национальной командой Дзюба отправится на Евро-2020, отдельные матчи которого пройдут в Петербурге. Недавно спортсмена критиковали ультрасы, которые в его адрес скандировали оскорбительные лозунги. После этого одному из фанатов запретили посещать игры «Зенита», что спровоцировало пикеты со стороны многочисленных болельщиков.