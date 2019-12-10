Регина Тодоренко блеснула подтянутой фигурой в полосатом бикини на Бали





Звезда отдыхает за рубежом совместно с годовалым сыном Мишей. В Instagram-аккаунте звезда разместила фото, на котором она предстала в экстравагантном пляжном наряде. Многочисленные поклонники жены Влада Топалова разделились во мнение. Некоторые засыпали телеведущую комплимента и выразили восхищения. Многие заметили, что она может соперничать с популярными моделями благодаря своей точеной фигуре. Кое-кто выразил сомнения не использовала ли Тодоренко фотошоп.Сама бывшая ведущая «Орла и Решки» отметила, что во время беременности у неё возник небольшой целлюлит на бёдрах. Знаменитость созналась, она сильно страдала от токсикоза и постоянной сонливости. Вместе с тем, Тодоренко заверила своих поклонников, что готова родить своему мужу ещё одного ребенка, но на этот раз пара хочет дочь.