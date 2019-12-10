«Этот роман приписывали мне»: Елена Воробей высказалась о свадьбе Евгения Петросяна





Елена Воробей сначала отказалась высказываться по поводу появившихся слухов, однако в итоге все-таки решила дать небольшой комментарий. Для этого случая юмористка выбрала подходящую для себя юмористическую и шутливую форму. «Я могу сказать только, что этот роман приписывали мне», - начала звезда. По словам знаменитости, теперь она сильно сожалеет, ведь у нее «угнали такого жениха», поэтому сейчас не знает, как себя дальше вести. «Придется ходить в девках дальше», - констатировала комик.В завершении Елена Воробей все-таки заявила, она желает счастья молодым, хотя и не знает всех подробностей данной ситуации. Юмористка считает, каждый человек в праве быть счастливым.Напомним, слухи о недавней свадьбе Евгений Петросяна и Татьяны Брухуновой появились в российских СМИ совсем недавно. Сообщается, что торжество состоялись в начале декабря. Эту новость подтвердили многие знаменитости, близкие к юмористу и его помощнице. Сами молодожены официально не подтверждали данную информацию, однако публикации в их социальных сетях в последние дни являются неоднозначными, и многие воспринимают их как намек на заключение парой брака.