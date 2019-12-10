Ученые: "Слова и предложения можно отследить в паттернах активности нейронов"





Нейроны в двигательной коре головного мозга, ранее считавшиеся активными лишь при движениях рук и ног, аналогичным образом «загораются» во время речи. Новое исследование продемонстрировало, что идентифицировать различные слоги или слова из моделей нейронной активности вполне возможно. Это потенциально может быть использовано для восстановления голоса немых людей. Нейробиологи изучили речь, регистрируя активность мозга из многоэлектродных массивов, подключенных к двум людям, участвующим в проекте BrainGate 2. Последнее является тестированием компьютерного устройства, позволяющего «общаться» с мозгом, устанавливая связь и контроль с «умными» протезами, вроде роботизированных рук.Команда ученых изучила нейронную активность участников во время устного задания, которое заключалось в прослушивании и произнесении 10 разных слов. Частота срабатывания нервных окончаний сильно менялась в эти моменты, распространяясь по всей наблюдаемой части мозга. Более того, результаты не менялись так сильно, когда участники слышали звук, а только когда они его произносили. Исследователи смогли определить каждую из этих фонем. Фактически, определенные паттерны активности могут правильно предсказать издаваемый звук или его отсутствие в более чем 80% случаев. «Можно использовать этот интеллектуальный феномен для определения сказанного при разговоре с немым человеком», - говорит ведущий автор эксперимента Кришна Шеной из Стэнфордского университета в США.