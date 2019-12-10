В 61-летнем возрасте после продолжительной борьбы с раком скончалась певица Мари Фредрикссон





Исполнительницы не стало накануне, 9 декабря, что подтвердила ее представитель. Известно, что Мари Фредрикссон перенесла операцию в связи с диагностированной опухолью мозга, но продолжала работать, несмотря на неутешительные прогнозы врачей. Знаменитость лишилась зрения на один глаз, а также возможности читать и писать, а для возвращения на сцену ей понадобилось несколько лет реабилитации. С 2016 года Фредрикссон прекратила концертную деятельность, но записывала песни удаленно.Певица 1986 году решила объединиться с Пером Гессле, что положило начало деятельности дуэта Roxette.