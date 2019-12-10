«Я не меняла мужчин, как перчатки»: Ирина Понаровская благодарна всем мужьям





Ирина Понаровская стала очередной участницей программы «Судьба человека». Артистка рассказала о том, что она не относится к тем женщинам, которые негативно высказываются о бывших супругах. Певица состояла в браке трижды: сначала она вышла замуж за Георгия Клеймица, потом сыграла свадьбу с Вейландом Роддом-младшим, а затем - с Дмитрием Пушкарем. Каждого из них, признается звезда, она вспоминает с улыбкой на лице и с чувством благодарности.Такое отношение к бывшим супругам Ирина Понарвоская объяснила тем, что она никогда не меняла мужчин, как перчатки. Именно поэтому каждые отношения звезда воспринимала серьезно, а выбранного человека – с должной долей уважения. После расставания знаменитость предпочитает вспоминать не причины такой ситуации, а совместно пережитые эмоции и переживания, ведь именно они делают человека счастливым.Ирина Понаровская отмечает, во всех отношениях она чувствовала себя любимой и желанной, а о большем просить не видит никакого смысла. Расставания с супругами у артистки проходили довольно спокойно, каждый из них понимал, нужно идти по жизни своей собственной дорогой.