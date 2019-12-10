В компании Google прокомментировали работу магазина приложений Google Play





В компании полагают, что Google Play — это нечто большее, чем просто магазин приложений. Речь скорее идет о платформе, включающей в себя сервисы, инструменты, ресурсы, которые помогают владельцам телефонов получать максимум от ОС. Существует потенциал оперативного поиска нужного софта, можно обеспечить защиту гаджета от различных вредоносных программ. Рассказывается о том, что в мире больше 2,5 миллиарда устройств функционируют на базе ОС Android.В докладе отмечается, что над испытанием загружаемого из интернет-магазина программного обеспечения трудятся 1700 сотрудников. За последний год число скачиваний всевозможных приложений превышает 116 миллиардов. Из-за огромного количества программ с вирусами разработчикам приходится менять правила публикации программ. Все сканирование происходит с помощью Play Protect.