В компании Google прокомментировали работу магазина приложений Google Play
Американская компания Google поделилась отчетом о работе магазина приложений Google Play. Разработчики популярной платформы для Android-устройств сообщили о достижениях корпорации на рынке мобильных устройств и разъяснили «подозрительность» антивируса, блокирующего сторонние сервисы.
В компании полагают, что Google Play — это нечто большее, чем просто магазин приложений. Речь скорее идет о платформе, включающей в себя сервисы, инструменты, ресурсы, которые помогают владельцам телефонов получать максимум от ОС. Существует потенциал оперативного поиска нужного софта, можно обеспечить защиту гаджета от различных вредоносных программ. Рассказывается о том, что в мире больше 2,5 миллиарда устройств функционируют на базе ОС Android.
В докладе отмечается, что над испытанием загружаемого из интернет-магазина программного обеспечения трудятся 1700 сотрудников. За последний год число скачиваний всевозможных приложений превышает 116 миллиардов. Из-за огромного количества программ с вирусами разработчикам приходится менять правила публикации программ. Все сканирование происходит с помощью Play Protect.
В компании полагают, что Google Play — это нечто большее, чем просто магазин приложений. Речь скорее идет о платформе, включающей в себя сервисы, инструменты, ресурсы, которые помогают владельцам телефонов получать максимум от ОС. Существует потенциал оперативного поиска нужного софта, можно обеспечить защиту гаджета от различных вредоносных программ. Рассказывается о том, что в мире больше 2,5 миллиарда устройств функционируют на базе ОС Android.
В докладе отмечается, что над испытанием загружаемого из интернет-магазина программного обеспечения трудятся 1700 сотрудников. За последний год число скачиваний всевозможных приложений превышает 116 миллиардов. Из-за огромного количества программ с вирусами разработчикам приходится менять правила публикации программ. Все сканирование происходит с помощью Play Protect.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:32