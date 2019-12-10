Максим Галкин отреагировал на смерть Юрия Лужкова

О скоропостижной кончине бывшего мера города Москва в мюнхенской клинике стало известно 10-го декабря. Максим Галкин отреагировал на смерть 83-летнего Юрия Лужкова, опубликовав на своей страничке в Instagram пост, посвящённый бывшему градоначальнику.Скорбными словами соболезнования, которые адресованы родным и близким Юрия Михайловича, телеведущий подписал портрет покойного. Максим Галкин отметил, для него Лужков останется в памяти тем мером, который в 90-е годы имел невероятную поддержку горожан.В разные годы управления столицей к бывшему городскому главе относились по-всякому. Тем не менее, Лужков очень много сделал для Москвы и всегда прислушивался к мнению местных жителей, чем и заслужил их уважение. «Еще раз соболезнования всем, кому этот яркий человек был дорог», - написал Галкин.