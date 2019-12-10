В Сети раскрыты подробности о новых процессорах Intel





Ожидается, что в апреле 2020 года компания Intel презентует 10-е поколение процессоров Comen Lake, о разработке которых на данный момент известно немного. В частности, семейство кристаллов сможет предложить поддержку Wi-Fi 6 и достаточный функционал для работы с 4K. При многопоточном вычислении увеличение производительности достигает 18%, а в приложениях Windows — 8%. Согласно слухам, чипсет будет работать на отличающихся высокой мощностью материнских платах нового поколения. В частности, наборы микросхем W480 разработаны для рабочих станций, B460 — для бизнеса. Система H410 является представителем начального уровня.Платы новой серии получат LGA 1200. Также стало известно, что чипы Comet Lake не смогут совмещаться с поколением Coffee Lake.