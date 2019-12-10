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Ученые: 9 часов сна – залог лучшей успеваемости детей в школе

На Национальной конференции и выставке Американской академии педиатрии в 2019 году было обнародовано исследование, в котором изучалась взаимосвязь количества часов сна ребенка и его результатов в учебе. Ученые установили, что 9 часов сна ребенка - залог его лучшей успеваемости в школе.

В процессе исследования эксперты опросили родителей более 49 тысяч детей возрастом от 6 до 17 лет. Результаты показали, по сравнению с менее отдохнувшими детьми, у тех, кто спит не менее 9 часов, на 44% больше возможностей узнать новую информацию, на 33% выше вероятность исполнения необходимой домашней работы. Кроме того, нужное количество часов сна на 28% способствует заботе ребенка о хороших оценках и на 14% улучшает желание завершить начатое.

Доктор медицинских наук Хой Си Цао отметил, что постоянный недостаток сна может повысить риск депрессии, ожирения, а также отрицательно повлиять на душевное состояние, сосредоточенность и степень успешности детей.

По мнению ученых, недостаток сна может быть вызван неправильным режимом дня, использованием цифровых медиа, а также проблемами психического здоровья. Ученые советуют родителям показать своим чадам, что такое время в целом, и каким должен быть период для засыпания. Рекомендуется для успокоения ребенка перед сном использовать медитации.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:28

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