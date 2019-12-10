Сын Салибековых просит на Новый год дорогой мобильный телефон





Уже совсем скоро наступит самая волшебная ночь в году. Дети пишут письма Деду Морозу и загадывают желания. Свое послание сделал и Ролан Салибеков, который в подарок хочет мобильный телефон.Родители стараются переубедить своего ребенка, чтобы он выбрал какой-то другой подарок. По словам Юли, она пытается объяснить своему сыну, что у Деда Мороза, нет средств на такой дорогостоящий, презент и предлагает ему выбрать какую-нибудь игрушку.Тигран и Юлия Салибековы отмечают, что в таком раннем возрасте, по их мнению, пока еще рано обзаводиться дорогостоящими гаджетами. Напомним, что их сын пока только ходит в первый класс.