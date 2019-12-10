Андрей Разин рассказал о достижениях покойного Юрия Лужкова

Смерть Юрия Лужкова поразила многих представителей российского шоу-биза и общества в целом. Продюсер Андрей Разин тепло отозвался о бывшем градоначальнике Москвы в новом интервью отечественному изданию. Политик вспомнил, как покойный с понимаем отнесся к его просьбе, которая касалась выдачи прописки в столице Юрию Шатунову. По словам менеджера, мэр не только оформил необходимую документацию, но и предоставил квартиру известному вокалисту группы "Ласковый май". Разин напомнил о многочисленных стройках больниц и школ в крае, за которыми стояла личность Лужкова. Необычным оказалось заявление продюсера о том, что Лужков бурно реагировал на оскорбительные слова Сергея Шнурова в адрес жителей Москвы.Музыкальный продюсер считает, повторить успехи скончавшегося в Германии политика его преемникам не удастся. Известно, что Юрий Лужков занимал пост с 1992 по 2010 год и был награжден за собственные достижения орденом "За заслуги перед Отечеством". Кроме того, деятель получил звания заслуженного химика РСФСР и заслуженного строителя Российской Федерации.