«Цвет настроения синий»: Владимир Пресняков придал волосам бирюзовый оттенок





На опубликованном снимке Владимир Пресняков предстал в привычном для себя стилей: черный очки, сережки, борода и много цепочек на шее. При этом один элемент его внешнего вида кардинально отличался от обычного – волосы. Они были окрашены в ярко бирюзовый цвет. Примечательно, что знаменитость никак не прокомментировал эту ситуацию, и поэтому поклонники начали сами предполагать, почему он мог поступить таким образом.Сразу стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Владимир Пресняков красит волосы в бирюзовый цвет. Несколько лет назад он уже делал это для того, чтобы сняться со своей супругой Натальей Подольской в клипе на песню «Дыши». Тогда певица тоже окрасила свои волосы, но только в розовый цвет. Возможно на этот раз артист сменил свой привычный стиль именно для съемок в новом проекте.Это не помешало поклонникам Владимира Преснякова пошутить над ним. «Цвет настроения синий», «Спасибо, что хоть борода не синяя», «Зачем у Подольской краску отобрал?» и многие другие подобные комментарии можно найти под этим обновлением в Instagram-аккаунте артиста.