Антон и Виктория Макарские побывали в гостях у повзрослевших детей Мурата Насырова





На своей странице в Instagram супруги Макарские опубликовали фотоотчет в режиме Stories. Они навестили родных Мурата Насырова. Супруги пообщались с мамой исполнителя и его детьми — 23-летней дочкой Лией и 19-летним сыном Акимом. Заметим, что это не случайная встреча в Казахстане. В Алма-Ате состоится большое концертное мероприятие, которое посвящено памяти Мурата Насырова. Вечер пройдёт в тёплой и дружественной атмосфере.Почетными гостями на концерте станут родные артиста. Антон и Виктория Макарские не скрывают: на сцене выступят и дети Насырова. Лия и Аким при поддержке матери отучились в музыкальной школе. Сын исполнителя занимается творчеством, а дочь решила посвятить себя экономике и отказалась от сцены.