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Медики выяснили, могут ли таблетки от изжоги провоцировать диарею

Медики выяснили, способны ли таблетки от изжоги вызвать диарею. На данный момент этот недуг указывается как побочный эффект большинства препаратов от кислотного рефлюкса.

Пациентам рекомендуется отказываться от препаратов от изжоги на некоторое время при хронической диарее. Это поможет выяснить, действительно ли лечение усугубляет проблему. Однако продолжительность этого периода не должна превышать месяц. Если диарея исчезнет, то можно снова ввести лекарство от кислотного рефлюкса с более щадящими свойствами. Медики напомнили, что при этом важно проинформировать своего врача. В худшем случае отказ от лекарства против изжоги приведет к возвращению симптомов.

Если повторный прием лекарств приведет к возобновлению диареи, то необходимо продолжить поиски безопасного препарата. Иногда к недугу приводит микроскопический колит, который можно обнаружить при помощи биопсии.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:53

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