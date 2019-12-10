Бродячий енот в Германии напился глинтвейна на рождественской ярмарке





Енот-полоскун стал звездой социальных сетей в Германии после того, как его заметили возле рождественского базара в якобы нетрезвом состоянии. Животное медленно бродило по трамвайным путям в центральном городе Эрфурте, не обращая внимания на зрителей, прежде чем уснуть в дверном проеме. Охранник мероприятия вызвал пожарную бригаду, которая забрала зверя, поместив в клетку. Один из очевидцев рассказал журналистам, что животное казалось «отравленным или опьяненным». Сначала местные СМИ сообщили, что енота доставляют в приют федеральной земли Тюрингия.После того, как сотрудники организации опровергли подобные заявления на своей странице в Facebook, представитель городской мэрии сообщил о необходимости застрелить енота. У властей не было иного выбора, потому что освобождение зверя в дикую природу было бы незаконным. Кроме того, ветеринар обнаружил признаки «собачьей чумы», которая поражает множество животных и отличается высоким летальным исходом.Согласно немецкому законодательству, еноты относятся к категории инвазивных видов, на которых можно охотиться. В настоящее время популяция этих маленьких хищников в Германии оценивается примерно в 1 миллион особей.