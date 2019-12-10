"Спектакль закончился": Сергей Нетиевский высказался по поводу отказа “Уральских пельменей” судиться с ним

Нетиевский отметил, что не ожидал такого урегулирования конфликта, поскольку за все четыре года успел абстрагироваться, отпустив данную ситуацию. Актер всегда считал происходящее спектаклем, который в итоге закончился. Знаменитость ничего не ощутил на фоне произошедшего, оставшись спокойным. По убеждениям шоумена, это просто испытания, выпавшие на его судьбу. Нетиевский уверен, через любое “болото” в жизни нужно пройти, и он продолжает двигаться дальше.Сергей Нетиевский работает над собственным проектом — Фестивалем волшебных китайских фонарей, который состоится в Сокольниках. Актер также задействован в организации вечеринки “Santa Мороз”.