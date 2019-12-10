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"Спектакль закончился": Сергей Нетиевский высказался по поводу отказа “Уральских пельменей” судиться с ним

Актер Сергей Нетиевский высказался по поводу отказа участников “Уральских пельменей” судиться. Недавно коллектив решил отозвать иски, поданные в адрес бывшего коллеги, в них они требовали восполнить утраченные суммы.

Нетиевский отметил, что не ожидал такого урегулирования конфликта, поскольку за все четыре года успел абстрагироваться, отпустив данную ситуацию. Актер всегда считал происходящее спектаклем, который в итоге закончился. Знаменитость ничего не ощутил на фоне произошедшего, оставшись спокойным. По убеждениям шоумена, это просто испытания, выпавшие на его судьбу. Нетиевский уверен, через любое “болото” в жизни нужно пройти, и он продолжает двигаться дальше.

Сергей Нетиевский работает над собственным проектом — Фестивалем волшебных китайских фонарей, который состоится в Сокольниках. Актер также задействован в организации вечеринки “Santa Мороз”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:38

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