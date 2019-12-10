Выступление сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко в Румынии закончилось судом

Хотя каток в городе Клуж оказался залит неровно, Евгений Плющенко не разрешил наследнику упрощать программу. При этом Яна Рудковская в Instagram призналась, что вообще высказывалась против того, чтобы ее сын рисковал, выходя на лед. Пока катались другие фигуристы, посреди катка образовалась большая дыра, которую приходилось объезжать. В итоге при выполнении прыжков во время шоу Александр Плющенко несколько раз упал, а ближе к концу выступления не устоял и его отец, что произошло впервые за всю историю демонстрации Kings on ice.Это связано с тем, что лед начал трескаться и таять, а фигурист коньком попал в трубку с водой, после чего оттуда хлынул фонтан. Хотя зрители остались довольны шоу, его организаторы намерены подать иск в суд на тех, кто отвечал за заморозку льда. Кроме того, огорчен случившимся и Александр Плющенко, которого после выступления поддерживал отец.