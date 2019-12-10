Пчелы могут помочь людям снизить артериальное давление





Такой необычный подход основан на изучении воздействия средств для полоскания рта, имеющих в составе данное вещество. Исследование показывает, что люди, применяющие подобные жидкости, реже сталкиваются с повышенным артериальным давлением, поэтому специалисты решили выяснить причину такого положения дел. Оказалось, все дело в прополисе - веществе, вырабатываемом пчелами для защиты улья от воды и вредителей. Оно обладает природным антиоксидантным свойством и используется в разных косметических препаратах.Оказалось, прополис, производимый пчелами, прямо влияет на активность и объем популяции определенных бактерий, живущих в ротовой полости человека. Эти микроорганизмы занимаются конвертированием нитратов, находящихся в пище, в нитриты. Особенностью последних является то, что они приводят к расширению кровеносных сосудов, а, следовательно, снижают артериальное давление. Ученые считают, этот эффект можно использовать для лечения и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.Параллельно с этим специалисты ведут исследование влияние прополиса на здоровье и самочувствия десен человека.