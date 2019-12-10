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Пчелы могут помочь людям снизить артериальное давление

Английские ученые считают, что пчелы могут помочь людям справиться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Прополис, производимый этими насекомыми, способен снизить артериальное давление за счет выработки бактерий во ротовой полости.
Пчелы могут помочь людям снизить артериальное давление

Такой необычный подход основан на изучении воздействия средств для полоскания рта, имеющих в составе данное вещество. Исследование показывает, что люди, применяющие подобные жидкости, реже сталкиваются с повышенным артериальным давлением, поэтому специалисты решили выяснить причину такого положения дел. Оказалось, все дело в прополисе - веществе, вырабатываемом пчелами для защиты улья от воды и вредителей. Оно обладает природным антиоксидантным свойством и используется в разных косметических препаратах.

Оказалось, прополис, производимый пчелами, прямо влияет на активность и объем популяции определенных бактерий, живущих в ротовой полости человека. Эти микроорганизмы занимаются конвертированием нитратов, находящихся в пище, в нитриты. Особенностью последних является то, что они приводят к расширению кровеносных сосудов, а, следовательно, снижают артериальное давление. Ученые считают, этот эффект можно использовать для лечения и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Параллельно с этим специалисты ведут исследование влияние прополиса на здоровье и самочувствия десен человека.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:56

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