«Он проводил аналогию между пчелами и людьми»: Анита Цой поделилась воспоминаниями о хобби Юрия Лужкова





Анита Цой отметила, смерть Юрия Лужкова, который был мэром столицы с 1992 по 2010 год, - это невосполнимая утрата, так как он являлся исключительным хозяйственником своего времени. По словам певицы, как мэр он относился к проблемам жителей со всей душой. «За время его руководства Москва засияла после продолжительного опустошения и перемен. Она стала одной из самых красивых столиц мира», - отметила исполнительница. Певица также выразила свое огромное соболезнование родственникам политика.Анита Цой рассказала, что была лично знакома с Юрием Лужковым. Она удивлялась, что мэру удавалось прекрасно совмещать политическую деятельность с любимым занятием пчеловодством. Чиновник так восхищенно рассказывал о пчелах, показывал пасеку. Политик восторгался огромным трудолюбием этих насекомых и их способностью спасаться в трудных ситуациях. Он всегда проводил аналогию между пчелами и людьми.Певица также поделилась информацией об огромной привязанности Юрия Лужкова к его супруге. «Очень печально, что такие люди оставляют землю», - подытожила Анита Цой.