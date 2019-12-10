Анастасия Волочкова отправила завистливых поклонников к Ксении Собчак

Со своими поклонниками балерина поделилась в личном аккаунте новым снимком. Он был сделан сразу после ее концерта, но у фанатов вызвал буквально шквал негативных эмоций. Так, Волочковой написали, что испугались, когда ее увидели, так как сложилось ощущение, кадр сделан чуть ли не в гробу.Сама Волочкова об этом событии писала, что счастлива, ведь подарила Солнечногорску спектакль, а в ответ получила от поклонников огромное количество цветов, которые еле поместились в личный автомобиль. Увидев же в свой адрес подобные комментарии, она не нашла ничего лучше, как отправить тех, кто написал подобное к Ксении Собчак.Стоит отметить, что именно телеведущая Собчак шокировала публику, когда явилась на церемонию собственного бракосочетания вместе с Константином Богомоловым на катафалке.