ДТП в Воронежской области унесло жизнь пяти человек





Автомобильная авария на 622-м километре трассы Москва — Астрахань произошла при участии трех транспортных средств. Сотрудники воронежской полиции сообщают, что пассажиры пострадали в результате неосторожности водителя микроавтобуса Peugeot Boxer, который решил выехать на встречную полосу. С ним столкнулись грузовик и легковой автомобиль, что повлекло за собой смерть 5 человек, в то время как 2 пассажиров получили травмы. Последних госпитализировали в Борисоглебскую ЦРБ. Известно, что среди погибших также был ребенок.Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства инцидента. В этом им помогают сотрудники Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что общенациональная статистика по количествам ДТП и жертвам автомобильных аварий не улучшается. Это вынуждает государственных чиновников раздумывать над повышением штрафов и других взысканий относительно водителей, нарушающих правила дорожного движения.