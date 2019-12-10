АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые тестируют интеллектуальную систему наушников для предотвращения несчастных случаев на…
EUR 70.50 USD 63.72
Курс валют на 10.12.2019

«Знали прекрасно, что он лицемерит»: Юрий Лоза прокомментировал смерть Юрия Лужкова

Известный российский музыкант Юрий Лоза был лично знаком с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Артист прокомментировал смерть бывшего руководителя столицы и заявил, «все прекрасно знали, что он лицемерит».
«Знали прекрасно, что он лицемерит»: Юрий Лоза прокомментировал смерть Юрия Лужкова

По словам Юрия Лозы, на подобных должностях не бывает простых людей, поэтому о личности Юрия Лужкова достаточно сложно говорить. Музыканту довелось общаться с экс-мэром Москвы в самых разных ситуациях, они часто вместе играли в футбол и проводили время за столом. «Он такой компанейский душа-парень», - признается артист. Также певец отметил, что политик писал стихи и делился ими со своими знаковыми, хотя об этом мало кто знает.

Юрий Лоза признался, практически все окружающие знали о том, что Лужков лицемерит. При этом, отмечает артист, в такой ситуации нет ничего плохого и странного, ведь руководитель столицы вынужден себя вести подобным образом с обычными людьми, не знающими все подробности происходящего.

Лоза обратил внимание на то, что власть и влияние Юрия Лужкова на происходящие в Москве процессы были преувеличены. Артист вспомнил, как тогда еще мэр столицы заявил, что самое главное событие в жизни города – это день рождения директора Черкизона. При этом музыкант отметил, бывший глава сделал очень много хорошего для Москвы и ее жителей, например, вернул храм Христа Спасителя и провел много полезных преобразований.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые тестируют интеллектуальную систему наушников для предотвращения несчастных случаев на…
«Он проводил аналогию между пчелами и людьми»: Анита Цой поделилась воспоминаниями о хобби Юрия…
Энн Хэтэуэй стала мамой во второй…
Выступление сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко в Румынии закончилось…
В Ставрополье обнаружили 10 тонн мяса неизвестного…
Пчелы могут помочь людям снизить артериальное…
Анастасия Волочкова отправила завистливых поклонников к Ксении…
«Знали прекрасно, что он лицемерит»: Юрий Лоза прокомментировал смерть Юрия…
Рина Гришина появилась на премьере “Полицейского с Рублевки” с обручальным…
В 61-летнем возрасте после продолжительной борьбы с раком скончалась певица Мари…
Ученые: "Слова и предложения можно отследить в паттернах активности…
«КАМАЗ» начал выпускать новый тракторный…
Юлия Савичева всегда носит с собой перцовый…
Решение WADA против России рассмешило скандального музыканта Сергея…
Mercedes-Benz 190 превратился в офисную…
В рейтинге доверия россиян Бузова и Собчак опередили Зюганова и …
«Это маленькое счастье»: Максим Галкин поделился, как семья встречает его из…
Екатерина Варнава попросила Полину Гагарину поднять зарплату ее бойфренду Константину…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева рассказала, что мужчины потеряли…
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 с 4K-экраном подешевел на 202…
Ингеборга Дапкунайте боялась, что ребенок лишит ее…
Ученые выяснили, что тестостерон не влияет на либидо и…
ДТП в Воронежской области унесло жизнь пяти…
“Лаборатория Касперского” готовится к выпуску собственной ОС для…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина сравнила суррогатное материнство с торговлей…
Ученые разгадали тайну зарождения сознания в мозге…
Четырехлетний мальчик из Белоруссии сумел переиграть барабанщика Майкла…
Samsung запускает программу trade-in для обмена часов и фитнес-трекеров на современные умные…
Роман Попов на премьере новогоднего "Полицейского с Рублевки" назвал причину резкого похудения на 40…
Пингвины разучились летать и заняли место динозавров после их…
Таисия Повалий заявила, что новорожденный внук вызывает у нее чувство…
Семья покойного экс-мэра Юрия Лужкова хочет похоронить его на Новодевичьем…
«Это настоящий беспредел»: Алексей Ягудин возмутился решением…
Врачи пришли к выводу, что рак больше не является смертельным…
Биоэнергетики дали советы, как избежать опасностей в високосном 2020…
Звезда «Дом-2» Майя Донцова объявила, что ждет…
"Много сделал для города и москвичей": Сергей Собянин отреагировал на смерть бывшего мэра Москвы Юрия…
«Мы же недавно виделись»: Иосиф Пригожин не верит в смерть Юрия…
Алена Хмельницкая не составляла брачный контракт с экс-супругом Тиграном…
В квартире Москвы совершили кражу часов, кроссовок и шорт на миллион…
Просмотреть все новости