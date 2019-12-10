«Знали прекрасно, что он лицемерит»: Юрий Лоза прокомментировал смерть Юрия Лужкова





По словам Юрия Лозы, на подобных должностях не бывает простых людей, поэтому о личности Юрия Лужкова достаточно сложно говорить. Музыканту довелось общаться с экс-мэром Москвы в самых разных ситуациях, они часто вместе играли в футбол и проводили время за столом. «Он такой компанейский душа-парень», - признается артист. Также певец отметил, что политик писал стихи и делился ими со своими знаковыми, хотя об этом мало кто знает.Юрий Лоза признался, практически все окружающие знали о том, что Лужков лицемерит. При этом, отмечает артист, в такой ситуации нет ничего плохого и странного, ведь руководитель столицы вынужден себя вести подобным образом с обычными людьми, не знающими все подробности происходящего.Лоза обратил внимание на то, что власть и влияние Юрия Лужкова на происходящие в Москве процессы были преувеличены. Артист вспомнил, как тогда еще мэр столицы заявил, что самое главное событие в жизни города – это день рождения директора Черкизона. При этом музыкант отметил, бывший глава сделал очень много хорошего для Москвы и ее жителей, например, вернул храм Христа Спасителя и провел много полезных преобразований.