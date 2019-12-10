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«КАМАЗ» начал выпускать новый тракторный прицеп

Туймазинский завод автобетоновозов (ТЗА), входящий в состав ПАО «КАМАЗ», начал выпускать новый вид продукции. Компания предложит покупателям современный тракторный прицеп, имеющий грузоподъемность до 4,7 тонны.
«КАМАЗ» начал выпускать новый тракторный прицеп

Новинка была разработана в рамках реализации стратегии расширения ассортимента выпускаемой продукции и диверсификации производства. Особенностью нового тракторного прицепа является его повышенная грузоподъемность, обычно аналогичные модели имеют значительно меньшие показатели. Также представители «КАМАЗа» отмечают его повышенную безопасность и долговечность при эксплуатации. Последняя достигается за счет использования сварной рамы с двумя лонжеронами и дополнительных поперечных перекладин.

Подвеска нового тракторного прицепа располагается на листовых полуэллиптических рессорах, обеспечивающих стабильность и высокую проходимость по полям. Цена и время появления новинки на рынке пока не известны, однако публикация этой информации указывает на скорый дебют. Также в ближайшем будущем ТЗА планирует выпустить еще один вид продукции – кормосмесителей, однако подробностей на этот счет пока нет.

Напомним, Туймазинский завод автобетоновозов был открыт в 2009 году. Он занимается проектированием и производством спецтехники для строительства, а также разных сфер промышленности. Одними из самых известных изделий производителя являются культиваторы КПО-6 и КЛ-1, напоминает «ПолитЭксперт».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:23

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