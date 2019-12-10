Юлия Савичева всегда носит с собой перцовый баллончик





У каждого человека есть набор необходимых вещей, без которых нельзя спокойно выйти на улицу. Юлия Савичева рассказала подписчикам в соцсети Instagram, из чего состоит её "дамский набор". Обыденным оказалась привязанность певицы к собственному телефону, без которого она чувствует себя неполноценно. Звезда говорит, устройство предоставляет ей легкий способ отдохнуть от внешнего мира, всего-лишь отключив его. Хотя артистка и нервничает по поводу возможных звонков и сообщений, ее совесть остается чистой.Знаменитость также не может обходиться без сумочки, которая является одной из десятков подобных. Савичева с юмором отмечает, супруг все намеревается продать всю накопленную коллекцию. Более необычным оказалось то, что 32-летняя экс-участница "Фабрики звезд" носит с собой перцовый баллончик, который достался ей от отставного военного. Артистка не хочет использовать это средство самозащиты, поскольку оно имеет очень сильное действие и способно попасть ей в глаза при неуклюжести. Несмотря на опасения, газовое оружие прибавляет Савичевой уверенности в собственной безопасности.