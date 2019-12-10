Mercedes-Benz 190 превратился в офисную “переговорку”





Mercedes-Benz 190 является одной из наиболее ярких моделей 80-х годов. Чтобы переработать авто в креативное пространство для совещаний, специалисты убрали пол и двери справа. Также принималось решение отказаться от педалей и рулевого колеса, благодаря чему удалось увеличить салон визуально. На приборной панели имеется центральная консоль, а также был сохранен принимающий кассеты проигрыватель в рабочем состоянии. В багажнике располагается мини-бар, но эксперты старались сохранить авто в “стоковом” исполнении.Mercedes 190 выходил на протяжении 1982-1993 годов. Модель известна тем, что помогла бренду пережить кризис и заполучить лидерство в D-сегменте, составив конкуренцию BMW 3 серии.