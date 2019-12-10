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«Это маленькое счастье»: Максим Галкин поделился, как семья встречает его из гастролей

Популярный юморист Максим Галкин поделился, как жена и дети встречают его из гастролей. «Каждый приезд домой – это маленькое счастье», - подчеркнул телеведущий.
«Это маленькое счастье»: Максим Галкин поделился, как семья встречает его из гастролей

Максим Галкин в своем аккаунте в социальной сети Instagram поместил умилительный ролик, где показал, как жена с детьми радуются его возвращению домой. Видео состоит из нескольких фрагментов. В первой части артист продемонстрировал, как на улице возле семейного дома радостно подбегает дочь Лиза и заключает его в свои объятия. Позже Галкин направил камеру на окно, из которого ему приветливо машут и подпрыгивают жена Алла и сын Гарри. Свое видео шоумен дополнил словами: «Каждый приезд домой – это маленькое счастье».

Во втором фрагменте Галкин показывает, как Алла Борисовна, Лиза и Гарри по очереди «надевают» маску Instagram в виде очков и бабочки. Этот процесс и радостное позирование домочадцев снимает на телефон артист. Знаменитость отметил, что всегда хочется вернуться домой поскорее, чтобы увидеть эти радостные лица.

Поклонники откликнулись многочисленными восторженными комментариями к посту. «Такие классные», «Какие сладкие», - умилялись фанаты. Видео прокомментировала также продюсер Яна Рудковская: «Вот оно – счастье». Дизайнер Игорь Гуляев отметил, что они «чудесные».

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:49

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